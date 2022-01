Αθλητικά

NBA - Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σόου και νίκη για τους Μπακς

Τα «ελάφια» επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Νικς στο Μιλγουόκι. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε ακόμη ένα παιχνίδι η «αιχμή του δόρατος» για τους Μπακς, τα «ελάφια» επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Νικς στο Μιλγουόκι με 123-108.

Ο "Giannis" αγωνίστηκε για 34 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα με απολογισμό 38 πόντους (10/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 12/16 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Τζρου Χόλιντεϊ (24 πόντοι) και Κρις Μίντλετον (20 πόντοι).

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ του "Fiserv Forum" για 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», πρώτος σκόρερ της Νέας Υόρκης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 25 πόντους, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 23 για τους φιλοξενούμενους.

Στο μεταξύ, το Φοίνιξ έφτασε τις εννέα διαδοχικές νίκες, επικρατώντας εντός έδρας της Μινεσότα με 134-124. Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σανς με 29 πόντους, ο Κρις Πολ σημείωσε τριπλ νταμπλ φίγκιουρ με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ ο Κάμερον Τζόνσον ευστόχησε σε δύο «κολλητά» τρίποντα στα μισά του τετάρτου δωδεκαλέπτου, δίνοντας «αέρα» δέκα πόντων στους «ήλιους» (118-108).

Από εκεί και πέρα, με τον Τζα Μοράντ να σημειώνει για τέταρτη φορά στην καριέρα του τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, οι Γκρίζλις επιβλήθηκαν της Γιούτα στο Μέμφις με 119-109. Ο 22χρονος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τέλος, οι Χόρνετς εκμεταλλεύθηκαν τις απουσίες των Λος Άντζελες Λέικερς και πήραν τη νίκη στη Σάρλοτ με 117-114. Μολονότι αγωνίζονταν χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, οι «λιμνάνθρωποι» είχαν σε εξαιρετική... βραδιά τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο (και 35 συνολικά), και διεκδίκησαν τη νίκη ως το τέλος. Όμως, το σουτ τριών πόντων του 33χρονου γκαρντ, στα επτά δέκατα του δευτερολέπτου πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ οι Λέικερς βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 116-114, δεν βρήκε στόχο...

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ορλάντο-Ντιτρόιτ 119-103

Σάρλοτ-Λ.Α. Λέικερς 117-114

Ατλάντα-Βοστώνη 108-92

Νέα Ορλεάνη-Ντένβερ 105-116

Μαϊάμι-Λ.Α. Κλίπερς 121-114

Χιούστον-Πόρτλαντ 110-125

Μέμφις-Γιούτα 119-109

Οκλαχόμα Σίτι-Ιντιάνα 110-113 (παράταση)

Σαν Αντόνιο-Σικάγο 131-122

Φοίνιξ-Μινεσότα 134-124

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 123-108