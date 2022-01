Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Καρβάλιο στα “ερυθρόλευκα”

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη... βούλα ο Ζοάο Καρβάλιο. Η ανακοίνωση της "ερυθρόλευκης" ΠΑΕ.



Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και με τη... βούλα ο Ζοάο Καρβάλιο, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (29/1) την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζοάο Καρβάλιο.

Ο Πορτογάλος μέσος είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1997 στην Καστανιέιρα ντε Πέρα της Πορτογαλίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και από εκεί και πέρα αγωνίστηκε στη δεύτερη και στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Αγωνίστηκε ως δανεικός για μία σεζόν στη Βιτόρια Σετούμπαλ ενώ από το 2018 ανήκε στο δυναμικό της Νότιγχαμ Φόρεστ, περνώντας τη σεζόν 2020/21 στην Αλμερία με τη μορφή δανεισμού.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια μέχρι και Κ21».

