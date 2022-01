Καιρός

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Κυριακή.

Στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι αίθριος την Κυριακή, από το μεσημέρι όμως στα ανατολικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα, που θα είναι ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Αιγαίο, βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 8 με 9 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες όμως βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -04 (μείον 4) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται στη νότια Πελοπόννησο νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και στα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες, που τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα στα βόρεια και μέχρι το μεσημέρι στα υπόλοιπα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Πελοπόννησο 8 με 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα θα εξασθενήσουν. Στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια προβλέπονται τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, που βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, αλλά από το απόγευμα στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες τις βραδινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα δυτικά και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 14 βαθμούς και στα νησιά τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

