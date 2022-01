Κόσμος

Ερντογάν: Θα μειωθούν τα επιτόκια και οι τιμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες υποσχέσεις Ερντογάν, την ώρα που οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα αύξηση του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε σήμερα την ανορθόδοξη οικονομική πολιτική του, ανακοινώνοντας ότι τα επιτόκια θα μειωθούν ακόμη περισσότερο και, ως αποτέλεσμα, θα μειωθεί και ο πληθωρισμός, λίγες ημέρες προτού να δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου.

Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο έφτασε στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγράψει ποτέ κατά τα 19 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Ερντογάν. Την Παρασκευή, μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters έδειξε ότι τον Ιανουάριο αναμένεται να φτάσει το 47%, δηλαδή σε υψηλό σχεδόν 20ετίας.

«Ξέρετε τη μάχη μου με τα επιτόκια. Μειώνουμε και θα μειώνουμε τα επιτόκια. Να ξέρετε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει κι αυτός περισσότερο», είπε μιλώντας σε υποστηρικτές του στην επαρχία Γκιρεσούν της Μαύρης Θάλασσας.

«Η ισοτιμία θα σταθεροποιηθεί και ο πληθωρισμός θα πέσει, θα μειωθούν και οι τιμές επίσης, όλα αυτά είναι προσωρινά», υποστήριξε ο Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται Δίας (εικόνες)

Κολωνάκι: Φωτιά σε σπίτι, νεκρή μία γυναίκα