ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Μαγική ανατροπή με υπογραφή Σλούκα

Ο Κώστας Σλούκας έφερε... τούμπα με το ματς με την ΑΕΚ.

Ο ελλιπής Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει ακόμη και με διαφορά 16 πόντων από την ΑΕΚ στα Ανω Λιόσια, όμως ο Κώστας Σλούκας τον οδήγησε σε μεγάλη ανατροπή και νίκη με 80-74, στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Basket League.

Ο διεθνής γκαρντ έκανε ένα απίθανο τελευταίο δεκάλεπτο με 16 πόντους και 4 ασίστ, τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ-νταμπλ (23π., 11ασ.) και... αχρήστεψε τη μεγάλη βραδιά του Αντι Ράουντινς, που σημείωσε 23 πόντους με 7/10 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 15-12, 35-27, 58-50, 74-80

Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με αρκετές και σημαντικές απουσίες, καθώς πέραν των ήδη γνωστών Παπανικολάου, Πρίντεζη και ΜακΚίσικ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του ούτε τον Βεζένκοφ, που ταλαιπωρείται από αμυγδαλίτιδα. Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος» είχε στον πάγκο του τον Σάββα Συμεωνίδη, αφού ο Στέφανος Δέδας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, και εκτός αγώνα τους Ανγκόλα και Παππά.

Ενα σερί 9-0, με πρωταγωνιστή τον Ιαν Χάμερ, έδωσε προβάδισμα 14-9 στην ΑΕΚ στο 8ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι με μπροστάρη τον Ζαν-Σαρλ ισοφάρισαν προσωρινά σε 21-21 στο 15΄, αλλά έμειναν «άσφαιροι» στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ενωση να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά οκτώ πόντων (35-27).

Ο Ολυμπιακός είχε 2/11 τρίποντα στο α΄ ημίχρονο και οι παίκτες του συνέχισαν να είναι... εκνευριστικά άστοχοι, σε αντίθεση με τους «κιτρινόμαυρους» και κυρίως τον Ράουτινς, που είχε 4/4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Με τον Κολόμ να δίνει ρεσιτάλ στην οργάνωση του παιχνιδιού, εξαιρετική άμυνα και κυριαρχία στα ριμπάουντ, η ΑΕΚ ξέφυγε 49-34 στο 25΄ και 55-39 στο 27΄, αλλά οι Λαρεντζάκης, Σλούκας και Μάρτιν έδωσαν «ανάσα» στους Πειραιώτες, που «μάζεψαν» τη διαφορά στους οκτώ πόντους (58-50) στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.

Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, δια... χειρός Σλούκα. Με τρία τρίποντα και μία ασίστ «πάρε-βάλε» στον Μάρτιν, ο διεθνής γκαρντ «υπέγραψε» το 11-0 (συνολικά 18-0 από το 58-43 του 28ου λεπτού), με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν 61-58, επτά λεπτά πριν τη λήξη. Η Ενωση προσπάθησε να αντιδράσει και ξαναπέρασε μπροστά 65-63, αλλά ο Σλούκας ήταν ασταμάτητος, σκοράροντας με γκολ-φάουλ και μία βολή, δίνοντας ακόμη μία ασίστ για τρίποντο του Εϊσι και βρίσκοντας εκ νέου στόχο απ΄έξω για το 65-73, 1΄39΄΄ πριν τη λήξη, «καθάρισε» οριστικά τον αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Σταματόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σάββας Συμεωνίδης): Κολόμ 11 (1τρ., 5ασ.), Φλιώνης 9 (7ρ., 5ασ.), Ράουτινς 23 (7/10τρ.), Μαυροειδής 4, Χάμερ 16 (2), Πετρόπουλος, Φιλιππάκος, Γκρίφιν 6, Κουζέλογλου 5 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (1), Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης 13 (3), Φαλ 4 (7ρ.), Ζαν-Σαρλ 12 (1), Εϊσι 3 (1), Λούντζης 2, Σλούκας 23 (4/7τρ., 11ασ.), Μάρτιν 15

