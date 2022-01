Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το ΦΕΚ με τα μέτρα που θα ισχύσουν από Δευτέρα

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα.

Αλλαγές στα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, στις 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 6:00, σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε.

Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το ΦΕΚ:

Είσοδος σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και εκκλησίες

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Ειδικώς ως προς τις τράπεζες, το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Η τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος ελέγχεται με μέριμνα της τράπεζας.

Στους χώρους λατρείας, τα πρόσωπα εισέρχονται προς τον σκοπό συμμετοχής σε κάθε είδους θρησκευτική τελετή κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Τα μέτρα για τη διασκέδαση

Λειτουργία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, μόνο για καθήμενους, με τήρηση των μέτρων των σημείων 1, 3, 4 και 5 από τα μέτρα για όλες τις δραστηριότητες, τηρουμένων των προϋποθέσεων αποφυγής συνωστισμού και των αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών των μέτρων για όλες τις δραστηριότητες, από το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος. Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).

Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι.

Οι μουσικοί τηρούν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου.

Οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στον χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό στα τραπεζοκαθίσματα.

Τα μέτρα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες

Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί.

