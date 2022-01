Πολιτική

Θεοδωρικάκος για τους ήρωες των Ιμίων: Θα τους τιμάμε πάντα!

Πέρασαν 26 χρόνια από το μοιραίο βράδυ της 31ης Ιανουαρίου του 1996, όταν έχασαν τη ζωή τους οι τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, μέλη πληρώματος ελικοπτέρου, που έπεσε στα Ίμια.

Τη θυσία τους υπενθύμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα social media, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Έπεσαν στην υπηρεσία για την Πατρίδα 31 Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια. Θα τους θυμόμαστε για πάντα, θα τους τιμάμε πάντα! Αθάνατοι!».

Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Έπεσαν στην υπηρεσία για την Πατρίδα 31 Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια. Θα τους θυμόμαστε για πάντα, θα τους τιμάμε πάντα! Αθάνατοι! pic.twitter.com/JR4cqwFjKF

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 30, 2022

