Ινδία: Ασυνήθιστο κύμα ψύχους πλήττει το Νέο Δελχί

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες άγγιξαν το μηδέν και παρέμειναν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου για ημέρες.

Ασυνήθιστο κύμα ψύχους πλήττει τις τελευταίες ημέρες το Νέο Δελχί προκαλώντας θανάτους μεταξύ των αστέγων της ινδικής μητρόπολης των 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η πρωτεύουσα της Ινδίας είναι συνηθισμένη σε ακραίες μετεωρολογικές διακυμάνσεις, με θερμοκρασίες που συχνά ξεπερνούν τους 35 ή τους 40 βαθμούς Κελσίου, με καταρρακτώδεις βροχές και υψηλά επίπεδα ρύπων το φθινόπωρο. Εντούτοις ο άνεμος και η παγωμένη βροχή του φετινού Ιανουαρίου αποτελούν για πολλούς δοκιμασία.

Την Τρίτη, το Νέο Δελχί κατέγραψε την πιο κρύα ημέρα του Ιανουαρίου από το 2013 με μέγιστη θερμοκρασία 12,1 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή δέκα βαθμούς κάτω από τη φυσιολογική για την εποχή. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες άγγιξαν μερικές φορές το μηδέν και παρέμειναν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου για ημέρες.

Από την αρχή της χρονιάς, 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ψύχος στην πόλη, σύμφωνα με τον Σουνίλ Κουμάρ Αλέντια, μέλος μιας από τις κύριες οργανώσεις αρωγής των αστέγων της πρωτεύουσας. «Εξαιτίας αυτών των ακραίων θερμοκρασιών, πολλοί άνθρωποι που ζουν στο δρόμο πεθαίνουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αυτές οι δέκα τελευταίες ημέρες ήταν πολύ κρύες, κυρίως την περασμένη εβδομάδα, και δεν υπάρχει πολύς ήλιος. Ανησυχούμε επειδή είναι δύσκολο να παραμείνει κανείς ζεστός», αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουκές, ένας 30χρονος άστεγος σε κέντρο φιλοξενίας.

Στους δρόμους του Νέου Δελχί, πολλοί άστεγοι συγκεντρώνονται τη νύχτα γύρω από φωτιές που ανάβουν στο πεζοδρόμιο για να προσπαθήσουν να ζεσταθούν.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, το 2011, περίπου 47.000 κάτοικοι του Νέου Δελχί είναι άστεγοι, ένας αριθμός για τον οποίο οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν πως υπολείπεται πολύ του πραγματικού. Τα κέντρα φιλοξενίας της πόλης διαθέτουν μόνο 9.300 κλίνες.

Σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία, οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Νέο Δελχί ήταν από δύο ως έξι βαθμούς χαμηλότερες από το μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

