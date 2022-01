Κοινωνία

Τζουμέρκα: Επιχείρηση για τον εντοπισμό 16χρονου

Ο ανήλικος έκανε ορειβατικό σκι κοντά στο καταφύγιο των Τζουμέρκων.

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός 16χρονου, ο οποίος έκανε ορειβατικό σκι νωρίς το πρωί κοντά στο καταφύγιο των Τζουμέρκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί πήγε μαζί με τον πατέρα του ο οποίος κάποια στιγμή έχασε τον γιο του από την περιοχή όπου βρίσκονταν μαζί.

