Τροχαίο: Οδηγός πέρασε με κόκκινο και σκόρπισε τον θάνατο

Οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προκάλεσε πολύνεκρο δυστύχημα. Εννέα νεκροί, ένας χαροπαλεύει.

(φωτογραφία αρχείου)

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, σε μια καραμπόλα που προκάλεσε ένα οδηγός ο οποίος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με άλλα πέντε οχήματα στο Λας Βέγκας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ένα τέτοιο πολύνεκρο δυστύχημα στο παρελθόν», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Αλεξάντερ Κουέβας.

