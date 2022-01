Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Σε σοβαρή κατάσταση στο ΓΝΑ

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση η βουλευτής της ΝΔ, Μαριέττα Γιαννάκου.

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας διακομίστηκε εκτάκτως η βουλευτής της ΝΔ, Μαριέττα Γιαννάκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της -η οποία αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας- κρίνεται σοβαρή.

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, είχε νοσηλευθεί στον «Ευαγγελισμό» με επιπλοκές από τον κορονοϊό.

Η πρώην υπουργός προσβλήθηκε από την Covid 19 τέλη του Νοεμβρίου και αρχικά τα συμπτώματά της ήταν ήπια, αλλά στη συνέχεια επιδεινώθηκαν.

Ως εκ τούτου, δεν θα δώσει το παρών στη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στην διαδικασία ούτε μέσω επιστολικής ψήφου.

