Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λουκίδης: Μειώθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Ποιες είναι οι αντενδείξεις για τα αντιικά φάρμακα.



Για την εικόνα που δείχνει η πανδημία στην χώρα τις τελευταίες ημέρες μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης και ο καθηγητής φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Λουκίδη τις τελευταίες ημέρες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώθηκαν, όπως και η διάρκεια νοσηλείας, ενώ κλείνει και η ηλικιακή ψαλίδα. Συγκεκριμένα, ο κ. Λουκίδης σημείωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσηλεύονται είναι άνω των 70 ετών

Από την πλευρά του, ο καθηγητής φαρμακολογίας Ευάγγελος Μανωλόπουλος σημείωσε ότι έχουν μειωθεί και οι εισαγωγές στις ΜΕΘ. Μιλώντας για τις παρενέργειες των εμβολίων, τόνισε ότι αυτές είναι πολύ λιγότερες από τα κοινά φάρμακα. Αναφερόμενος στο αντιικά φάρμακα είπε ότι η μόνη αντένδειξη που υπάρχει είναι μόνο για εγκύους και δεν υπάρχει κανένα θέμα για τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Ωστόσο, την δική του θέση πρόβαλε ο Π. Καραναγνώστης, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός σε αναστολή, καθώς είναι ανεμβολίαστος. Ο κ. Καραναγνώστης υποστήριξε ότι είναι κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς όπως είπε ο καθένας μπορεί να διαθέσει το σώμα του όπως θέλει.

Ανέφερε ακόμα, ότι δεν ανήκει στους αντιεμβολιαστές, ενώ τόνισε πως έχει πει σε πολλούς ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι ένας νέος και υγιής άνθρωπος μπορεί και ξέρει να περιορίσει τους κινδύνους. «Οφείλω να διαφυλάξω την Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραναγνώστης, ο οποίος όπως είπε σαν στρατιωτικός γιατρός δεν έχει καν το δικαίωμα να παραιτηθεί, σημειώνοντας πως έχει εξαναγκαστεί σε ανέχεια.

