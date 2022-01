Κόσμος

Έγκυος “έφαγε πόρτα” από τη Νέα Ζηλανδία και βρήκε προστασία στους Ταλιμπάν (βίντεο)

Απίστευτη η ιστορία της δημοσιογράφου που δεν έγινε δεκτή στη χώρα της και της προσφέρθηκε βοήθεια από τους Ταλιμπάν.

Μία έγκυος από τη Νέα Ζηλανδία είπε πως απευθύνθηκε στους Ταλιμπάν για βοήθεια, αφού της απαγορεύτηκε να επιστρέψει στη χώρα της, λόγω των περιορισμών για τον κορονοϊό.

Η Σαρλότ Μπέλις (Charlotte Bellis), εργαζόμενη στο Al Jazeera είπε πως ήταν «σκληρά ειρωνικό» το ότι ρώτησε τους Ταλιμπάν για το πώς φέρονται στις γυναίκες και στα κορίτσια και τώρα απευθύνει την ίδια ερώτηση στην κυβέρνησή της.

«Όταν οι Ταλιμπάν προσφέρουν – σε μια έγκυο, ανύπαντρη γυναίκα – ‘ασφαλή παράδεισο’, ξέρεις ότι η κατάσταση είναι μπλεγμένη», έγραψε σε εφημερίδα της Νέας Ζηλανδίας.

Είχε βρεθεί στην Καμπούλ, αφού ο σύντροφός της, φωτογράφος των New York Times, εργαζόταν εκεί κι εκείνη έπρεπε να φύγει από το Κατάρ, όπου διαπίστωσε την εγκυμοσύνη της. Στην Ντόχα είναι παράνομο για ανύπαντρη γυναίκα να είναι έγκυος.

Τότε, επικοινώνησε με τους Ταλιμπάν, που της εγγυήθηκαν την ασφαλή διαμονή της στο Αφγανιστάν. Πρόσφατα, σύμφωνα με δηλώσεις της στον Τύπο της Νέας Ζηλανδίας, της προσφέρθηκε άσυλο από τρίτη χώρα, την οποία ωστόσο δεν κατονόμασε.

Η Νέα Ζηλανδία έχει ένα από τα σκληρότερα lockdown στον κόσμο, ενώ έκλεισε τα σύνορά της, όταν κατεγράφησαν 52 θάνατοι σε πληθυσμό πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η χώρα επιβάλει δεκαήμερα καραντίνα σε ξενοδοχεία που διαχειρίζεται ο Στρατός, σε όποιον περνά τα σύνορά της.

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν υποφέρει ή παραμείνει στα σύνορα έχουν προκαλέσει «ντροπή» στην Πρωθυπουργό της χώρας, η οποία μαζί με την οικογένειά της, μπήκε επίσης σήμερα σε καραντίνα.

