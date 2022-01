Life

Καπουτζίδης για Νάτση: Με δάκρυα στα μάτια μίλησε επί σκηνής (βίντεο)

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του Πάνου Νάτση το βράδυ της Κυριακής, μετά το τέλος της παράστασης "Glorious"

Η τραγική είδηση του θανάτου του Πάνου Νάτση βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Όπως έγινε μάλιστα χθες γνωστό, η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του Πάνου Νάτση είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη Διεθνή υποστήριξη γυναικών.

Πριν το θανατηφόρο τροχαίο ο Πάνος Νάτσης βρισκόταν στο σπίτι της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη και γιόρταζαν μαζί τα γενέθλιά της. Εκεί ήταν και ο στενός του συνεργάτης και φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του Πάνου Νάτση το βράδυ της Κυριακής, μετά το τέλος της παράστασης «Glorious: Η πιο φάλτσα σοπράνο που πέρασε απ' τη γη» που πρωταγωνιστεί» στο θέατρο Ήβη.

Με δάκρυα στα μάτια, ο σεναριογράφος και ηθοποιός είπε απευθυνόμενος στο κοινό: «Αυτή είναι η πρώτη παράσταση που γίνεται σε αυτό το θέατρο χωρίς τον Πάνο που έχει φύγει. Πριν από δυο μέρες ήταν εδώ και λάμβανε και αυτός το τελευταίο χειροκρότημα από τον κόσμο. Και σήμερα είμαστε εμείς εδώ. Και είναι λίγο περίεργη η ζωή μας. Γιατί αφήνουμε τις ζωές μας.

Μπαίνουμε στις ζωές κάποιων άλλων και ξεχνιόμαστε και μετά επιστρέφουμε στις ζωές μας. Αλλά ο Πάνος δε θα επιστρέψει στη δική του, αλλά θα είναι πάντοτε μέσα μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ήσασταν ένα υπέροχο κοινό. Ήταν ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας σπάνιος άνθρωπος. Ένα καταπληκτικό παιδί».

Θυμίζουμε πως ο Πάνος Νάτσης συμμετείχε τα τελευταία τρία χρόνια στη θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του» στο Θέατρο Ήβη, ενώ θα πρωταγωνιστούσε και στην κωμική σειρά του σεναριογράφου, «Σέρρες». Τα γυρίσματα της σειράς είχαν μάλιστα ολοκληρωθεί.





