Καιρός

Καιρός: Παγετός στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφυγε αλλά άφησε πίσω της το «τσουχτερό» κρύο.

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που ταλαιπώρησε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μπορεί να υποχώρησε, αλλά οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Βωβούσα Ιωαννίνων (-8,8 βαθμοί) και ακολούθησαν το Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-8,3), το Τέροβο Ιωαννίνων (-7,6), τα Γρεβενά (-7,6) και η Φλώρινα (-7,3 βαθμοί).

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Βιασμός ανήλικης: Ο δικηγόρος του ιερέα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)