Μαριέττα Γιαννάκου: Ο Μητσοτάκης στο ΓΝΑ - Eνημερώθηκε για την υγεία της

Το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της Μαριέττας Γιαννάκου.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και ενημερώθηκε από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας της Μαριέττας Γιαννάκου.

Η πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι όταν έπεσε από το αναπηρικό της αμαξίδιο. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Μαριέττα Γιαννάκου αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας. Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, είχε νοσηλευθεί στον «Ευαγγελισμό» με επιπλοκές από τον κορονοϊό.

