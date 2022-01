Κοινωνία

Σχιστό: Ανατροπή νταλίκας στη λεωφόρο

Στο σημείο ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από το ένα ρεύμα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεωφόρο Σχιστού-Σκαραμαγκά, όταν φορτηγό ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται από το ένα ρεύμα.

Πηγή: korinthostv.gr

