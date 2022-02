Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από οπαδική συμπλοκή

Ακόμη δυο άτομα τραυματίστηκαν από μαχαίρι λίγα μέτρα από το γήπεδο του Άρη. Το χρονικό της επίθεσης που προκάλεσε τον θάνατο του νεαρού.

Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του όταν δέχτηκε μαχαιριά στο πόδι από άγνωστο άντρα στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην οδό Θ. Γαζή, λίγα μέτρα από το γήπεδο του Άρη. Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκαν και οι δύο φίλοι του 19χρονου, οι οποίοι περπατούσαν μαζί του. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άτομο που επέβαινε σε ένα λευκό όχημα, μάρκας BMW, κινήθηκε πεζό προς τον 19χρονο και τους δύο φίλους του. Πριν προλάβουν να αντιληφθούν τι συμβαίνει τους είπε: «Γαμ… τον Άρη σας ρε μ…» και στη συνέχεια άρχισε να τους χτυπά με το μαχαίρι. Ο 19χρονος δέχτηκε μαχαιριά στο εσωτερικό μέρος του ποδιού του, κοντά στην βουβωνική χώρα. Ο δεύτερος νεαρός έφερε τραύμα στο κεφάλι και τον θώρακα. Το τρίτο μέλος της παρέας δέχτηκε μαχαιριά στον γλουτό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της άμεσης δράσης και βρήκε τους νεαρούς αιμόφυρτους να ζητούν βοήθεια. Οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο 19χρονος αιμορραγούσε ακατάσχετα. Άφησε την τελευταία του πνοή πριν την άφιξη του ασθενοφόρου και της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ. Οι δύο φίλοι του άτυχου 19χρονου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Αμέσως άρχισαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του οχήματος των δραστών. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα ήταν τα άτομα που πήραν μέρος στην δολοφονική επίθεση. Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο από παρακείμενα καταστήματα. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών συνέλεξε στοιχεία από το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό.

