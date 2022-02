Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο μεταδοτική είναι η νέα υποπαραλλαγή

Πόσο πιο ικανή είναι να μολύνει τους εμβολιασμένους, ακόμη και με ενισχυτική δόση. Τι δείχνει νέα έρευνα.



Η υποπαραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον -γνωστή επίσης ως Όμικρον 2- είναι κατά περίπου 33% πιο μεταδοτική από την έως τώρα κυρίαρχη ΒΑ.1, σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων από τη Δανία, όπου η ΒΑ.2 έχει επεκταθεί ραγδαία και αποτελεί από τα μέσα Ιανουαρίου τη μεγάλη πλειονότητα των νέων κρουσμάτων (το 82%).

Η BA.2 φαίνεται επίσης πιο ικανή από τη ΒΑ.1 να μολύνει τους εμβολιασμένους, ακόμη και με ενισχυτική δόση, κάτι που σημαίνει ότι διαφεύγει καλύτερα από την ανοσία των εμβολίων, αλλά δεν φαίνεται να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο από ό,τι η ΒΑ.1 ούτε να αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας. Επίσης, οι εμβολιασμένοι έχουν μικρότερη πιθανότητα -σε σχέση με τους ανεμβολίαστους- να μολυνθούν από τη ΒΑ.2 και να τη μεταδώσουν, όπως συμβαίνει και με τη ΒΑ.1.

Η μελέτη, που ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό και ανέλυσε τις μολύνσεις από κορονοϊό σε περισσότερα από 8.500 δανικά νοικοκυριά, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το «Science», βρήκε ότι ένας άνθρωπος με BA.2 έχει κατά μέσο όρο 33% μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσει τον κορονοϊό σε άλλους, από ό,τι κάποιος με ΒΑ.1.

Οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Statens Serum, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας συμπέραναν ότι «η Όμικρον ΒΑ.2 είναι εγγενώς σημαντικά πιο μεταδοτική από τη ΒΑ.1 και ότι επίσης κατέχει ιδιότητες ανοσοδιαφυγής που μειώνουν περαιτέρω την προστατευτική αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού κατά αυτής της λοίμωξης».

«Εάν έχετε εκτεθεί στην Όμικρον ΒΑ.2 στο σπίτι σας, έχετε 39% πιθανότητα να μολυνθείτε μέσα στις επόμενες ημέρες. Εάν, αντίθετα, είχατε εκτεθεί στη ΒΑ.1, η πιθανότητα είναι 29%», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Φρέντερικ Πλέσνερ.

Σύμφωνα με τη δανική μελέτη, οι εμβολιασμένοι με τρεις δόσεις έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν από τη ΒΑ.2 σε σχέση με τη ΒΑ.1, οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις έχουν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης από τη ΒΑ.2 σε σχέση με τη ΒΑ.1, ενώ οι ανεμβολίαστοι 2,2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα. Οι ανεμβολίαστοι έχουν, επίσης, 2,6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσουν σε άλλους τη ΒΑ.2 από ό,τι τη ΒΑ.1.

Η ΒΑ.1 αποτελεί, ακόμη, περίπου το 97% των κρουσμάτων της Όμικρον παγκοσμίως, αλλά η ΒΑ.2 κερδίζει συνεχώς έδαφος σε διάφορες χώρες, πέρα από τη Δανία, όπως Βρετανία, ΗΠΑ, Σουηδία, Νορβηγία, Ινδία κ.ά. Συνολικά, έχει ανιχνευθεί σε 57 χώρες έως τώρα, με πιο πρώιμο περιστατικό στις 17 Νοεμβρίου στη Νότια Αφρική.

Η ξαφνική ανοδική τάση της πιο μεταδοτικής ΒΑ.2 -που διαφέρει περίπου κατά 40 μεταλλάξεις από τη ΒΑ.1- μάλλον έχει ξαφνιάσει τους επιστήμονες διεθνώς. Αν και η γενική εντύπωση, προς το παρόν, είναι ότι στη χειρότερη περίπτωση θα παρατείνει το τρέχον κύμα της Όμικρον.

Ο επιδημιολόγος Μαρκ Ζέλερ του αμερικανικού Ινστιτούτου Ερευνών Scripps ανέφερε: «Στην αρχή νόμιζα ότι η ΒΑ.1 έχει το πάνω χέρι και ότι ποτέ δεν θα ξανακούσουμε για τη ΒΑ.2. Αλλά τελικά τα πράγματα σίγουρα δεν είναι έτσι. Είμαι πια αρκετά βέβαιος ότι η ΒΑ.2 πρόκειται να εξαπλωθεί παντού στον κόσμο, να τον σαρώσει και να γίνει κυρίαρχη παραλλαγή στις περισσότερες χώρες, αν όχι σε όλες».

Οι επιστήμονες προσπαθούν να προβλέψουν τι σημαίνει η ανάδυση της Όμικρον για την πορεία της πανδημίας γενικότερα, αλλά προς το παρόν αυτό είναι δύσκολο. Πάντως, η Δανία, παρά της έξαρση της ΒΑ.2, εμφανίζεται αρκετά σίγουρη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατακλυσμό των νοσοκομείων της από βαριά περιστατικά Covid-19, γι' αυτό προχωρά στην άρση σχεδόν όλων των πανδημικών περιορισμών από την 1η Φεβρουαρίου.

