Λιγνάδης: Το σχέδιο για την μεταγωγή του στον Κορυδαλλό (βίντεο)

Σε λίγες ημέρες ξεκινά η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Πως θα γίνει η μεταγωγή του από τις φυλακές Τριπόλεως στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας θα καθίσει στις 11 Φεβρουαρίου προκειμένου να δικαστεί για τέσσερις βιασμούς ανηλίκων και νεαρών ανδρών, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Φεβρουάριο στις φυλακές της Τρίπολης.

Θα γίνει η μεταγωγή του από τις φυλακές Τριπόλεως στις φυλακές Κορυδαλλού με 24ωρο σχέδιο προστασίας και κατά την μεταγωγή του αλλά και για όσο θα μείνει.

Και στα δικαστήρια θα είναι αυξημένα τα μέτρα προστασίας, ενώ ο ίδιος θα μένει στην πρώτη πτέρυγα για λόγους ασφαλείας.

Ο Γιάννης Βλάχος, δικηγόρος των θυμάτων από το εξωτερικό δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ότι "οι πελάτες μου θα παραστούν στη δίκη, δεν θα προβάλλουμε λόγο αναβολής."

