Life

“Η Φάρμα”: Η επιστροφή της Ηλιάδη και οι αγκαλιές με τον Γρηγόρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συζητήσεις επί συζητήσεων για τους μονάχους, ένα φλερτ, ένας τραυματισμός, αλλά και μία επιστροφή. Νέοι κανόνες μπαίνουν στο παιχνίδι.



Η Αγγελική Ηλιάδη επιστρέφει στη «Φάρμα» σε ένα comeback που θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα αναζωπυρώσει έντονα συναισθήματα.



Αποκλειστικά πλάνα από την επιστροφή της Αγγελικής Ηλιάδη στο παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν στην εκπομπή το «Πρωινό».

Όπως φαίνεται στα πλάνα η Αγγελική Ηλιάδη και ο Γρηγόρης Αναστασιάδης έρχονται και πάλι κοντά, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά...

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα που που μετέδωσαν στο "Πρωινό":

Συζητήσεις επί συζητήσεων για τους μονάχους, ένα φλερτ, ένας τραυματισμός, αλλά και μία επιστροφή. Νέοι κανόνες μπαίνουν στο παιχνίδι. Η Αγγελική Ηλιάδη κάνει comeback, αλλά δεν χαίρονται όλοι με αυτή την επιστροφή. Ο ομαδικός αγώνας ασυλίας χρειάζεται τεχνική, αλλά και δύναμη… Ποιοι θα καταφέρουν να γλιτώσουν από τη μαύρη πέτρα της Σάσας;

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00

Οι συζητήσεις για τους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ αυτής της εβδομάδας συνεχίζονται, ενώ Νάιρα και Κουτσαβάκης… φλερτάρουν.

Η Μαρία λέει τον καφέ στον Γρηγόρη, βρίσκει δράκο στο φλυτζάνι του κοντό, αλλά και μια αγκαλιά. Πιστεύει ότι θα επιστρέψει η Αγγελική σήμερα.

Παρότι λένε στη Σάσα να μην ψαρώνει, γιατί ο Σάκης τους έχει κάνει φάρσα αρκετές φορές, η Αγγελική επιστρέφει.

Ποιος ή ποια δεν χάρηκε για την επιστροφή της Αγγελικής;

Τι θα απαντήσει η Σάσα στην ερώτηση του Σάκη, αν αλλάζουν τα δεδομένα για την επιλογή του 1 ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ με την επιστροφή της Αγγελικής;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ με την επιστροφή της Αγγελικής; Ο Γρηγόρης, που μόλις επέστρεψε από το νοσοκομείο, και η Αγγελική έχουν ΑΣΥΛΙΑ. Ο γιατρός ενημέρωσε ότι ο Αστρινός δεν μπορεί να αγωνιστεί στην ομαδική φάση, ενώ του δόθηκε το δικαίωμα να συμμετάσχει στο quiz. Ο Αστρινός αρνείται γιατί δεν το θεωρεί δίκαιο και ο Σάκης τον ενημερώνει ότι πρέπει να πάρει μέρος.

Στην ομαδική φάση της ΑΣΥΛΙΑΣ, η Σάσα επιλέγει δύο γυναίκες για ομαδάρχες, αλλά δίνει το πλεονέκτημα στη Μαρία να διαλέξει πρώτη, ώστε να έχει το αβαντάζ να επιλέξει περισσότερους άντρες στην ομάδα της, κάτι που δεν αφήνει ασχολίαστο η Αθανασία.

Το αγώνισμα για την ΑΣΥΛΙΑ είναι ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ, το οποίο πέρα από την τεχνική χρειάζεται σίγουρα και δύναμη.

Οι δύο ΟΜΑΔΕΣ διαμορφώνονται ως εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: Μαρία, Μιχάλης, Νεόφυτος, Κουτσαβάκης

2η ΟΜΑΔΑ: Αθανασία, Βασίλης, Μάνος, Νάιρα

Ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει και ποιο μέλος της θα κερδίσει, τελικά, την ΑΣΥΛΙΑ και θα γλυτώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ από τη Σάσα;

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός - Θεσσαλονίκη: Στο ΑΠΘ από την Ελβετία οι τοξικολογικές εξετάσεις

Θεσσαλονίκη - Αιματηρή συμπλοκή: Πως σκότωσαν τον 19χρονο οπαδό (εικόνες)

Καμπουράκης – Ντούμας: Επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τους (βίντεο)