“Το Πρωινό” - Τζώνη Καλημέρης: Έχω απεριόριστο σεβασμό και αγάπη στη Χριστίνα (βίντεο)

Ο Τζώνη Καλημέρης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα. Για την τηλεόραση, για τη σύντροφο της ζωής του Χριστίνα Κοντοβά για την ασθένεια που ξεπέρασε αλλά και τη νέα επιχειρηματική του δραστηριότητα.

"Οι αγαπημένες μου είναι οι ζωντανές εκπομπές, παρότι για τα κανάλια είναι τα σήριαλ" και αναφέρθηκε και σε μία εκπομπή που ο ίδιος ετοίμαζε "με το Φίλιππο Μιχόπουλο και το Λευτέρη Σουλτάτο ετοιμάζαμε μία εκπομπή με μηχανές που θα γυρίζαμε εμείς, όμως λόγω κόβιντ δεν έγινε".

Στην ερώτηση για το αν του λείπει η τηλεόραση "μου λείπει η ζωντάνια της, η επαφή με τον κόσμο, δεν μου λείπει το ξύλο".

"Αν το κοινό δεν επιλέξει ένα παρουσιαστή και μία εκπομπή, την τελική ευθύνη την έχω εγώ και όχι ο παρουσιαστής, γιατί εγώ τον πίστεψα και τον προώθησα" είπε χαρακτηριστικά.

Με τρυφερά λόγια αναφέρθηκε και στη σύντροφο του, Χριστίνα Κοντοβά, αλλά και στην επιλογή ζωής που έκαναν να υιοθετήσουν ένα κοριτσάκι από την Αφρική "η Χριστίνα το ήθελε από την αρχή και εγώ είχα πει ότι θα την στηρίξω, η μικρή πλέον είναι κόρη μου", ενώ αποκάλυψε "με τη Χριστίνα κάποια στιγμή θα παντρευτούμε".

Μίλησε ακόμη και την ασθένεια που κατάφερε να ξεπεράσει " δεν με επηρέασε καθόλου συναισθηματικά, ζορίστηκα πολύ , όμως πήγα στην Αμερική και το νίκησα, 12 χρόνια είμαι καλα".





