Ουκρανία: Προσλήψεις στρατιωτών με το βλέμμα στην… ειρήνη

Πρόσληψη στρατιωτών ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, διαμηνύοντας πως δεν προετοιμάζεται για πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ένα σχέδιο μετατροπής του ουκρανικού στρατού σε επαγγελματικό, το οποίο προβλέπει το τέλος της στρατιωτικής θητείας και την πρόσληψη μέσα σε τρία χρόνια 100.000 στρατιωτικών.

Σε κατάσταση διάλυσης πριν από οκτώ χρόνια, ο ουκρανικός στρατός έχει εκσυγχρονιστεί με τη βοήθεια των Δυτικών από το 2014 και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία καθώς και τη σύγκρουση με τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 13.000 ανθρώπων και δεν έχει σταματήσει έκτοτε παρά τις συμφωνίες ειρήνης.

Ενώπιον του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει την αύξηση εντός τριών ετών του προσωπικού του στρατού κατά 100.000 άτομα, πλέον των σχεδόν 250.000 υφιστάμενων στρατιωτικών, με τη δημιουργία 20 νέων ταξιαρχιών.

Το διάταγμα προβλέπει ακόμη την αύξηση των μισθών και μεγαλύτερα προνόμια για τους στρατιωτικούς, τους συγγενείς τους και πρώην μαχητές.

Επικυρώνει την αρχή της μετάβασης σε έναν επαγγελματικό στρατό, με τον πρόεδρο να ζητά από την κυβέρνηση να εργαστεί προκειμένου να θέσει τέλος στη στρατιωτική θητεία έως το 2024.

«Το διάταγμα αυτό δεν εκδίδεται γιατί πλησιάζει ο πόλεμος. Αποσκοπεί στο να υπάρξει σύντομα και στο μέλλον ειρήνη στην Ουκρανία», υπογράμμισε.

Οι Δυτικοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι συγκέντρωσαν περισσότερους από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία ετοιμάζοντας ενδεχομένως μια εισβολή. Η Μόσχα διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε φιλοπόλεμη διάθεση, όμως εξαρτά κάθε αποκλιμάκωση από εγγυήσεις για την ασφάλειά της, κυρίως τη διαβεβαίωση ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ και πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα αποσύρει τις δυνάμεις της στις θέσεις που ήταν το 1997.

Το 2014, ο ουκρανικός στρατός, υποχρηματοδοτούμενος, με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και απροετοίμαστος, γνώρισε την ταπείνωση αφήνοντας τη Ρωσία να καταλάβει την Κριμαία χωρίς μάχη και στη συνέχεια οπισθοχωρώντας απέναντι στους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία και αφήνοντας τάγματα εθελοντών στην πρώτη γραμμή.

Από τότε έχει επωφεληθεί από τη δυτική βοήθεια, η οποία αυξήθηκε λόγω των φόβων για ρωσική εισβολή, κυρίως με την αγορά μη τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ή με τις παραδόσεις βρετανικών αντιαρματικών πυραύλων.

Σήμερα η Ουκρανία έλαβε ακόμη 84 τόνους αμερικανικών πυρομαχικών, με αποτέλεσμα οι παραλαβές να φθάσουν τις τελευταίες ημέρες τους 500 τόνους.

Εξάλλου, σε μια επίσκεψη στο Κίεβο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι δήλωσε πως η Βαρσοβία θα βοηθήσει την Ουκρανία με προμήθειες αερίου και όπλων, καθώς και με ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια.

«Ζώντας δίπλα σε έναν γείτονα όπως η Ρωσία, έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε στους πρόποδες ενός ηφαιστείου», είπε ο Μοραβιέτσκι, υποσχόμενος στην Ουκρανία πυρομαχικά πυροβολικού, όλμους, φορητά αντιαεροπορικά συστήματα και drones επιτήρησης.

