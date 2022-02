Κοινωνία

ΓΓΠΠ: Οδηγίες για την κακοκαιρία

Μέτρα αυτοπροστασίας συστήνει στους Δήμους το υπουργείο Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συστάσεις σε Περιφέρειες και δήμους να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται την Τετάρτη ώστε να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά την αιχμή των φαινομένων απευθύνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερα, όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι οικείοι δήμοι, η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι δήμοι των περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Μεσσηνίας, καθώς και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι οικείοι δήμοι, καλούνται με ανακοινώσεις τους να ενημερώσουν τους πολίτες, τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους σχετικά με την επιδείνωση του καιρού για αύριο, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και περιορισμό των μετακινήσεών τους κατά την αιχμή των φαινομένων. Ειδικότερα για την Αττική, καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν με ιδιαίτερη προσοχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε περιοχές όπου η φυσική βλάστηση δασών και δασικών εκτάσεων έχει πρόσφατα καταστραφεί από δασικές πυρκαγιές και εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για:

Χιονοπτώσεις

Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Επιπλέον, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας να αυξήσουν τον βαθμό ετοιμότητάς τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκληθούν από την εκδήλωσή των καιρικών φαινομένων.

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, για αύριο Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες. Επίσης, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και Μεσσηνίας αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Επιπλέον, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ ειδικότερα στη Θράκη χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

