Φωτιά στη Μεταμόρφωση

Η φωτιά ξέσπασε σε κτήριο επί της λεωφόρου Τατοΐου.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο κτιρίου επί της λεωφόρου Τατοΐου 144 στην Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για παλαιό εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

