Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ο Ερμής αγγίζει τον Πλούτωνα και φέρνει δυσκολίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.



Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα που ο Ερμής αγγίζει τον Πλούτωνα, τόνισε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Πλούτωνας είναι ότι πιο βαθύ και μεγάλο υπάρχει, ενώ τόνισε ότι ο Ερμής στις 4 Φεβρουαρίου μπαίνει σε ορθή φορά αλλά μέχρι τις 27 του μήνα θα είναι πάνω Πλούτωνα που σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι περιμένουμε τον Δία να πάει στην 10η μοίρα, όπου τότε θα δώσει πολλά ωραία πράγματα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

NBA – Αντετοκούνμπο: Με triple double οδήγησε τα “Ελάφια” στην νίκη

Καλαμάτα: Κατάρρευση στεγάστρου προκάλεσε τραυματισμούς

Τζουμέρκα - σκιέρ: Συγκλονίζει η Τζώρτζια για την τραγωδία στο βουνό (βίντεο)