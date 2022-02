Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Προσοχή... η νέα Σελήνη δεν είναι καλή (βίντεο)

Ποιες ημερομηνίες φέρνουν... θετικές εξελίξεις. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Η νέα Σελήνη δεν είναι καλή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ανέφερε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Φεβρουάριος δεν άρχισε καλά και είπε ότι σήμερα δεν μαλώνουμνε και δεν κάνουμε νέα εκκίνηση.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η νέα Σελήνη στον Υδροχόο προσφέρεται για να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Ακόμα η αστρολόγος της εκμπομπής υπογράμμισε ότι 13 και 14 Φεβρουαρίου γίνετα κατι πολύ ωραίο και σημαντικό.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

