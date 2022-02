Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Σε 10 δόσεις η πληρωμή του - Οι αλλαγές στη φορολογία ακινήτων

Οι τέσσερις στόχοι της φορολογικής μεταρρύθμισης στα ακίνητα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα για το νέο μειωμένο ΕΝΦΙΑ.



Μείωση στο εκκαθαριστικό τους θα δει η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων για το 2022, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την διάρκεια της εξειδίκευσης της μείωσης κατά 13% του νέου ΕΝΦΙΑ.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωση «η μείωση γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μεταρρύθμιση αλλάζει δραστικά τη δομή του φόρου, καθώς:

αναπροσαρμόζονται αντικειμενικές αξίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αυξητικές,

εντάσσονται νέες περιοχές,

επεκτείνονται ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων,

μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου και

ενσωματώνεται στον βασικό φόρο ο συμπληρωματικός φόρος.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, επιτυγχάνονται 4 βασικοί στόχοι:

1ος Στόχος: Η Κυβέρνηση υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση για μείωση του ΕΝΦΙΑ, στα φυσικά πρόσωπα, κατά 30%.

Μέσα σε 2,5 χρόνια, επί σημερινής διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο 34% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώνουν, από εφέτος, συνολικά 920 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2018! Ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος ακίνητης περιουσίας, από το 2022, με μόνιμο τρόπο, χωρίς τις επεκτάσεις ζωνών που αναμένουμε την ενσωμάτωση των στοιχείων τους, μειώνεται επιπλέον κατά 13% σε σχέση με το 2021, δηλαδή μειωμένος κατά 860 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018.

Ειδικότερα, από το 2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στα 2,23 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Υπενθυμίζεται ότι στον Προϋπολογισμό είχε συμπεριληφθεί πρόβλεψη για μείωση της βεβαιωμένης οφειλής κατά 70 εκατ. ευρώ. Προστίθενται τελικά άλλα 280 εκατ. ευρώ! Άρα, πετύχαμε πολύ μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, σε σχέση τόσο με τον Προϋπολογισμό όσο και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

2ος Στόχος: Ο φόρος μειώνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Συγκεκριμένα, 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν, από εφέτος και μόνιμα, ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρυσι. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών εκκίνησης στην πλειοψηφία των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού, που οδηγεί σε αύξηση της αξίας αυτών των ακινήτων. Μικρός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου το 6% του συνόλου, θα δει αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Για περίπου μισούς από αυτούς τους ιδιοκτήτες, η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ. Και αυτή η αύξηση οφείλεται στη σημαντική άνοδο της αξίας των ακινήτων τους. Μάλιστα, στις περισσότερες από αυτές τις - λίγες - περιπτώσεις, η αξία του ακινήτου αυξάνεται πάνω από 50% και σε κάποιες διπλασιάζεται με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη και την ένταξη νέων ζωνών.

3ος Στόχος: Με τις παρεμβάσεις μας, ενισχύεται η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.

Συγκεκριμένα:

Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει - σήμερα - για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ, στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας, πλέον, το 65% των φορολογουμένων, έναντι 54% μέχρι πρότινος. Δηλαδή, για 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα, αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης.

Αυξάνεται, από το 20% στο 25%, η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ. Δηλαδή, τουλάχιστον επιπλέον 400.000 φορολογούμενοι, μεσαίας περιουσιακής κατάστασης, θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.

Μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων, με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 34% να μείνει σταθερό και μόλις το 1% να δει αύξηση. Παράλληλα, αρκετές κλίμακες χαμηλών και μεσαίων ζωνών ενοποιούνται στα επίπεδα της χαμηλότερης κλίμακας.

Μειώνονται - ακόμη περισσότερο - οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπέδων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και μόλις το 2% να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπέδων μειώνεται, πλέον, μεσο-σταθμικά περίπου κατά 50%.

Ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος - για τα φυσικά πρόσωπα - στον βασικό φόρο, κατά τρόπο που διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, που επιβάρυναν υπερβολικά ένα τμήμα της κοινωνίας. Δεν επέρχονται αλλαγές επί του συμπληρωματικού φόρου νομικών προσώπων.

4ος Στόχος: Ο νέος, μειωμένος ακόμη περισσότερο ΕΝΦΙΑ, θα πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις.

Εκτιμάται ότι οι βεβαιώσεις θα προκύψουν μέχρι τέλος Απριλίου, και οι πληρωμές, στη συνέχεια, θα μπορέσουν να γίνονται σε 10 δόσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί στον φόρο ακίνητης περιουσίας.

Ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε κατά την διάρκεια της παρουσίασης: « η Νέα Δημοκρατία τηρεί την προεκλογική της δέσμευση. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας μειώνεται σημαντικά και δίκαια. Ο ΕΝΦΙΑ, συνολικά, μειώνεται κατά το 1/3, ή 860 εκατ. ευρώ, σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. 8 στους 10 πολίτες - ιδιοκτήτες θα δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ. Κυρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός εντατικής και μεθοδικής δουλειάς του Υπουργείου Οικονομικών». Όπως πρόσθεσε, « Ευχαριστώ τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά στελέχη για τη συμβολή τους, σε αυτή τη θετική εξέλιξη.Η Νέα Δημοκρατία, επιδεικνύοντας συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, επιτυγχάνει σημαντική και μόνιμη ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνικό λαό, ότι τον υπηρετεί με ευθύνη, μακριά από λαϊκισμούς και ελιτισμούς.»





