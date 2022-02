Οικονομία

“Ελπίδα” - ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς χρέωση Δικτύου Διανομής οι λογαριασμοί σε πληγέντες καταναλωτές

Η ελάφρυνση αφορά τους καταναλωτές που είχαν διακοπή ρεύματος για περισσότερες από 24 ώρες



Την αφαίρεση της χρέωσης δικτύου διανομής που αντιστοιχεί σε τέσσερις μήνες από τους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα» και είχαν διακοπή ρεύματος για περισσότερο από ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

Η χρέωση θα αφαιρεθεί από όλους τους λογαριασμούς των πελατών Χαμηλής Τάσης όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικά, για τετραμηνιαία κατανάλωση 1100 κιλοβατώρες η συνολική χρέωση του ΔΕΔΔΗΕ είναι 24,85 ευρώ (το ποσό περιλαμβάνει χρέωση ισχύος και ενέργειας)

Ταυτόχρονα, αναφέρει ο Διαχειριστής, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλα τα αιτήματα για αποζημιώσεις για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές των πολιτών από τις πληγείσες από την κακοκαιρία «Ελπίδα» περιοχές. Για τη διευκόλυνσή τους και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, η είσοδος στην σχετική εφαρμογή βρίσκεται πλέον στην κεντρική σελίδα του site του ΔΕΔΔΗΕ στο παρακάτω Link: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/.

