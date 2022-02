Οικονομία

Eurostat – Πληθωρισμός: στο 5,1% τον Ιανουάριο

Η σύγκριση με το Δεκέμβριο και οι αυξήσεις στις τιμές. Ο χαμηλότερος και υψηλότερος στην Ευρώπη και οι αντιδράσεις των κομμάτων.

Νέο ρεκόρ καταγράφει ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ με 5,1% τον Ιανουάριο του 2022, από 5% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη για τον Ιανουάριο είναι, σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια (28,6%, έναντι 25,9% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,6%, έναντι 3,2% τον Δεκέμβριο), τις υπηρεσίες (2,4%, σταθερό σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2,3%, έναντι 2,9% τον Δεκέμβριο).

Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί τον Ιανουάριο στο 5,5% από 4,4% το Δεκέμβριο του 2021.

Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην ευρωζώνη καταγράφεται στη Γαλλία (3,3%) και στην Φιλανδία και την Πορτογαλία (3,4%).

Τα υψηλότερα επίπεδα ετήσιου πληθωρισμού καταγράφονται τον Ιανουάριο στη Λιθουανία (12,2%), στην Εσθονία (11,7%) και στη Σλοβακία και το Βέλγιο (8,5%).

Χαρίτσης: τα στοιχεία φανερώνουν την αποτυχία της κυβέρνησης

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat επιβεβαιώνουν την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην διαχείριση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στην χώρα μας εκτοξεύθηκε στο 5,5%, ξεπερνώντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη χώρα μας μάλιστα παρουσιάζονται εκρηκτικές ανατιμήσεις πολλαπλάσιες του επίσημου πληθωρισμού στις πιο βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών: ενέργεια, μεταφορές, στέγη, τρόφιμα, ένδυση. Η μεγάλη μάλιστα αύξηση 29,4% του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο, προδιαγράφει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων το επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά ενώ η χώρα μας κατέγραψε μεσοσταθμικά για ολόκληρο τον Ιανουάριο την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση εδώ και έναν χρόνο αγνοεί επιδεικτικά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, των παραγωγικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των καταναλωτικών ενώσεων για την αντιμετώπιση αυτού του πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας που απειλεί την κοινωνική συνοχή. Επιλέγει απλά να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου. Το δόγμα όμως της αυτορρύθμισης της αγοράς το οποίο εφαρμόζει όλο αυτό το διάστημα, κατέρρευσε, με εξαιρετικά επώδυνο για την κοινωνία τρόπο.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένα μέτρα προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων: αύξηση του κατώτατου μισθού, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, αποφασιστική ρύθμιση και εντατικούς ελέγχους σε κρίσιμους κλάδους για την πάταξη της αισχροκέρδειας, ολοκληρωμένα προγράμματα επιδότησης του ενεργειακού κόστους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν σήμερα. Η κοινωνία δεν αντέχει ούτε μέρα παραπάνω να πληρώνει την κυβερνητική αδράνεια», καταλήγει η ανακοίνωση του Αλέξη Χαρίτση.

