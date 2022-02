Αθλητικά

Άλκης: Ράγισαν καρδιές στο "Βικελίδης" - Φόρος τιμής από Άρη και ΑΕΚ στον 19χρονο (εικόνες)

Στεφάνια, πανό και μαύρα περιβραχιόνια από τους παίκτες των δύο ομάδων στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, από την δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από χούλιγκανς.

Ενα μεγάλης σημασίας στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο "Κλεάνθης Βικελίδης", πριν ξεκινήσει το ντέρμπι, ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ. Πέρα από την ενός λεπτού σιγή, οι παίκτες των δύο ομάδων κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη του 19χρονου Άλκη, τιμώντας έτσι τον αδικοχαμένο φίλο του Άρη.

Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες του αγώνα σήμερα δημοσιεύονται ασπρόμαυρες, μετά από απόφαση των φωτορεπόρτερ που καλύπτουν το ματς μεταξύ Άρη και ΑΕΚ ως ένδειξη πένθους και οργής.

Σύσσωμη η ομάδα του Άρη βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στον 19χρονο Άλκη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης μαζί με τον προπονητή Άκη Μάντζιο αλλά και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας άναψαν κεράκια στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ άφησαν και τη φανέλα με το νούμερο 19.

Σε κλίμα συγκίνησης δεκάδες φίλοι του Άρη αλλά και απλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο και αφήνουν με τη σειρά τους λουλούδια.



