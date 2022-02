Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Μανωλόπουλος: δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τέλος

Οι καθηγητές Πνευμονολογίας και Φαρμακολογίας, Γουργουλιάνης και Μανωλόπουλος για την πορεία της πανδημίας και τους σημαντικούς δείκτες.

«Να μην ασχολούμαστε με τον αριθμό των μολύνσεων», πρότεινε ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κ. Γουργουλιάνης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας ως «παραπλανητικό» το ότι πολλά κρούσματα εντοπίζονται σε παιδιά, τα οποία κάνουν περισσότερα τεστ.

«Αυτό που κοιτάμε είναι οι εισαγωγές, που μειώνονται και είναι σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι και άνω των 60. Το ίδιο ισχύει και για τους διασωληνωμένους, είναι μεγαλύτεροι και ανεμβολίαστοι», τόνισε ο καθηγητής.

Τέλος διαχώρισε τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από τα εμβόλια, που είναι η βεβαιότητα ότι προστατεύουν από το θάνατο και η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της ανοσίας.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, ελπίζουμε προς το τέλος της», διευκρίνισε από την πλευρά του ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Τόνισε κι εκείνος πως «το σημαντικό είναι οι θάνατοι και να κοιτάξουμε τι πρέπει να διορθώσουμε τώρα», αναφερόμενος στη Σύστημα Υγείας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το νέο εμβόλιο της Novavax επεσήμανε πως είναι «ένα ακόμα καλό εμβόλιο».

