Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης και η 15η Μαΐου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια. Τι επεσήμανε για τις 15 Μαΐου.

«Όσοι έχουν πλανήτες στον Καρκίνο, στους Ιχθύες και στον Σκορπιό έχουν μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουν κάτι σήμερα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αναφερόμενη στην πρόβλεψη της για μια άσχημη εξέλιξη αυτές τις ημέρες, την οποία συσχέτισε με τον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, η αστρολόγος είπε πως «δεν είναι δυνατόν να λες από πολύ καιρό να λες ότι θα γίνει αυτό και να γίνεται…», προσθέτοντας «εγώ δίνω άλλη μια ημερομηνία: στις 15 Μαΐου και αφορά ένα πρόσωπο κύρους, ίσως η θέση του να κινδυνεύει… θα υπάρξει ένα θέμα εξουσίας».

Σχετικά με την ημέρα, η Λίτσα Πατέρα είπε πως θα είναι «μια δύσκολη ημέρα, κυρίως για όσους πιέσουν καταστάσεις πχ. αν κάποιος υποβάλλει παραίτηση, αυτή θα γίνει αποδεκτή».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» σημείωσε πως «η Σελήνη είναι στους Ιχθύες, είναι και ο Δίας εκεί, είμαστε πολύ τρυφεροί και συναισθηματικοί, ενώ η Αφροδίτη είναι στον Αιγόκερω και κάνει ωραία όψη με τον Ουρανό, αυτό φέρνει απρόσμενους έρωτες, αρραβώνες και γάμους,, που όμως καθοδηγούνται από τον Κρόνο, που βάζει διλήμματα».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως «από την Παρασκευή, ο Ερμής μπαίνει σε ορθή φορά, θα πάει επάνω στον Πλούτωνα, είναι μια δύσκολη όψη… θα πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά και τα νεαρά άτομα, ενώ θα ακούσουμε και κάποιες αλήθειες που δεν περιμέναμε να ακούσουμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια