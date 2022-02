Αθλητικά

Κούγιας: Ο Τζαβέλλας είναι ένας μαλ@@ας και μισός

Σκληρή γλώσσα από τον Αλέξη Κούγια για τον Τζαβέλλα σχολιάζοντας την συμπεριφορά του, μετά το γκολ της ΑΕΚ, στον αγώνα με τον Αρη.

Πολύ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Αλέξης Κούγιας για τον Γιώργο Τζαβέλλα σχολιάζοντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, την συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή, μετά το γκολ της ΑΕΚ, χθες, στον αγώνα με τον Αρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης".

O κ. Κούγιας τον χαρακτήρισε "έναν μαλ@@κα και μισό" και είπε ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, Υπενθυμίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής, κοιτώντας προς την κάμερα, με εκνευρισμό και ένταση, έλεγε διάφορα και χρησιμοποίησε χαρακτηρισμό για τους φιλάθλους του Αρη.

