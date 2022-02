Κοινωνία

Άλκης Καμπανός – Ελένη Τοπαλούδη: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του 19χρονου Άλκη προς την Κούλα Αρμουτίδου, μητέρα της δολοφονημένης Ελένης Τοπαλούδη.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Άλκη, το 2003 εργαζόταν στο ίδιο σχολείο, με τον πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη. Οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη μίλησαν στον ΑΝΤ1.

"Κούλα και Γιάννη από σήμερα είστε αδέλφια μου, έχεις μια αδερφή και έναν αδερφό εδώ στην Βέροια. Είμαστε οικογένεια, να το ξέρεις".

Είναι τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του 19χρονου Άλκη προς την Κούλα Αρμουτίδου, μητέρα της δολοφονημένης Ελένης Τοπαλούδη.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά οι δύο μανάδες θα θρηνούν τα παιδιά τους από βίαιες ενέργειες. .

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης είπε στον ΑΝΤ1 "Πέσαμε από τα σύνεφα γιατί έγραφε μέσα από τα μηνύματα της ότι θυμόταν την Ελένη μας που πήγαινε δευτέρα δημοτικού τότε ποια σασκάλα είχε, σε ποιο νηπιαγωγείο πήγαινε η Κούλα, θυμόταν πολλά πράγματα".

Χθες το πρωί, η μητέρα του Άλκη μέσα από ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικοινώνησε με την Κούλα Αρμουτίδου, περίγραφοντας όσα θυμόταν από τις κοινές τους - ευτυχισμένες τότε - στιγμές...

"Προσπάθησα να της δώσω κουράγιο. Ταυτίστηκα με τον πόνο της, μου ξύπνησε μνήμες φριχτές, μου ξύπνησε την θολούρα του μυαλού, το γκρέμισμα των συναισθημάτων με την ψυχή μου, λέω:" Α, ρε μανούλα τι σε περιμένει, μόνο θα παίρνεις ανάσες για να μπορείς να αναπνέεις, δεν θα ξανα ζήσεις".δυστυχώς δεν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο του παιδιού".

