Κυβερνοεπίθεση “μαμούθ” σε Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο

Κυβερνοεπίθεση σε πετρελαϊκές λιμενικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό.

Η κυβερνοεπίθεση-μαμούθ έπληξε το λιμάνι του Αμβούργου, καθώς και τουλάχιστον έξι πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς στο Βέλγιο και την Ολλανδία, όπως η Αμβέρσα και το Αμστερνταμ. Την υπόθεση διερευνά εκτός από τις γερμανικές αρχές και η Γιούροπολ.

Στόχος της κυβερνοεπίθεσης είναι τα πληροφοριακά συστήματα της γερμανικής εταιρείας Oiltanking, που διαχειρίζεται τους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς. Διαπιστώθηκε στις 29 Ιανουαρίου και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση πετρελαίου, εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt, οι κυβερνοπειρατές χρησιμοποίησαν το λογισμικό BlackCat, που εντοπίσθηκε στα τέλη του 2021 από τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας και θεωρείται ιδιαίτερα εξελιγμένο.

Οι Κυβερνοπειρατές που βρίσκονται πίσω από το BlackCat χρησιμοποιούν ρωσικά, αλλά οι τακτικές καμουφλάζ είναι συνήθεις και πολύ διαδεδομένες μεταξύ των hackers. Πολλοί ωστόσο το συνδυάζουν με την ουκρανική κρίση.