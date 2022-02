Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές

Το συγκεκριμένο βίντεο τους βοήθησε να φτάσουν στα ίχνη των δραστών, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ένα δεύτερο βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 είναι και αυτό το βίντεο που τους βοήθησε να φτάσουν στα ίχνη των δραστών, που εξαπέλυσαν την άγρια επίθεση σε βάρος των νεαρών, στην περιοχή του Χαριλάου.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο σε οριζόντια θέση και δείχνει καθαρά την δολοφονική επίθεση σε βάρους του Άλκη και της παρέας του. Περιέχει μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σκληρές εικόνες.

Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε συνδέσμους του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του συνδέσμου του ΠΑΟΚ στην περιοχή των Αμπελοκήπων κατασχέθηκαν στυλιάρια, πυροσβεστήρες και κενά γυάλινα μπουκάλια. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον υπεύθυνο του συνδέσμου.

Ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση, κατηγορείται για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, ενώ το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον 23χρονο, ο οποίος δικάστηκε,με την αυτόφωρη διαδικασία για τα ευρήματα που βρέθηκαν σε σύνδεσμο οπαδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών αλλά και χρηματική ποινή 2200 ευρώ.

