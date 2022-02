Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 19χρονου: Βίντεο - ντοκουμέντο από την στιγμή της δολοφονικής επίθεσης

Σοκάρει το βίντεο από την δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Η στιγμή που οι δράστες χτυπούν με μανία τα θύματά τους.

Ένα βίντεο, δευτερόλεπτα μετά την δολοφονική επίθεση στον 19χρονο Άλκη στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το thestival, φαίνεται η στιγμή που οι δράστες χτυπούν με μανία τα θύματά τους.

Από τα χτυπήματα, έπεσε νεκρός ο 19χρονος Άλκης.

Οι δράστες αποχωρούν από το σημείο, επιβιβάζονται στα δύο αυτοκίνητα που τους περίμεναν να ολοκληρώσουν το αποτρόπαιο έργο τους και τρέπονται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: thestival

