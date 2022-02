Πολιτική

Μπακογιάννης - “Ρουβίκωνας”: η ομιλία, τα συνθήματα και το “χαφιεδότσουρμο” (εικόνες)

Προσαγωγές από την Αστυνομία, μετά τα συνθήματα σε συγκέντρωση του Δημάρχου Αθηναίων. Τι απαντά ο ίδιος στους αντιεξουσιαστές.

Σε 17 προσαγωγές μελών της αναρχικής οργάνωσης «Ρουβίκωνας», προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Αστυνομία, στην Πλατεία Καλλιγά στα Κάτω Πατήσια.

Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας έκαναν συγκέντρωση έξω από καφετέρια, όπου γινόταν εκδήλωση στην οποία συμμετείχε και μιλούσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. Οι αναρχικοί πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και ανάρτησαν πανό.

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα» φώναξαν συνθήματα για την διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», ενώ στους λόγους της «παρέμβασης» τους ενέταξαν και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, «Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κάθε μέρα επισκέπτεται και μια διαφορετική γειτονιά της Αθήνας. Στα Κάτω Πατήσια, και ενώ συνομιλούσε, σε καφέ της περιοχής, με δημότες για τα ζητήματα της γειτονιάς, μια ομάδα μελών του Ρουβίκωνα εμφανίστηκε κρατώντας πανό, πετώντας τρικάκια και φωνάζοντας συνθήματα.

Ο Δήμαρχος ανεπηρέαστος και με απόλυτη ψυχραιμία συνέχισε να ακούει και να απαντά στα ερωτήματα των παρευρισκομένων. Εξακολούθησε να κάνει τη δουλειά του όπως συνηθίζει να λέει. Η επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε σε προσαγωγές.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ζήτησε να μην υπάρξει δίωξη τους, αλλά έκανε μια σκληρή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας “Κανένα χαφιεδότσουρμο δεν με σκιάζει και δεν μπορεί να με εμποδίσει από το να κάνω τη δουλειά μου. Κάθε μέρα, σε διαφορετική γειτονιά να μιλάω με τις Αθηναίες και τους Αθηναίους”».

