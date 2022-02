Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί παιδιών: 40000 νέα ραντεβού

Που “άνοιξαν” οι νέες εμβολιαστικές γραμμές, λόγω της καταγραφής αυξημένης ζήτησης που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες.

Διαθέσιμα είναι από σήμερα 40.000 νέα ραντεβού για τον μήνα Φεβρουάριο, για τον εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών, στην Αττική η οποία εμφανίζει αυξημένη ζήτηση.

Στα mega Εμβολιαστικά Κέντρα «Προμηθέας» και Περιστερίου, προστίθενται νέες εμβολιαστικές γραμμές, με σκοπό την περαιτέρω επιτάχυνση των εμβολιασμών των παιδιών στην Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά, περιέχει το 1/3 του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι δύο δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημέρες.

Σε περίπτωση νόσησης πριν τον εμβολιασμό, συστήνεται εμβολιασμός µε µια δόση 3 μήνες μετά τη διάγνωση της νόσου. Σε περίπτωση νόσησης μετά την 1η δόση εμβολιασμού, συστήνεται εμβολιασμός όχι σε μεσοδιάστημα 21 ημερών αλλά σε 3 µήνες μετά τη διάγνωση της νόσου.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται στην επικράτεια παραμένει σταθερός στα 90 με 100 παιδιά και κυμαίνεται μεταξύ του 2% και 2,5% του συνόλου των νοσηλευόμενων, όπως δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου.

Οι νοσηλείες των παιδιών αφορούν κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών, σε μικρότερα παιδιά, ενώ φαίνεται ότι ο εμβολιασμός των εφήβων συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλότερη νοσηρότητα της ηλικιακής αυτής ομάδας.

Παράλληλα, ενισχύεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, σύμφωνα με την κ. Παπαευαγγέλου, και η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών μικρότερης ηλικίας, 5 έως 11 ετών ενώ αναφορικά με τα παιδιά μικρότερης ακόμα ηλικίας, τα νήπια δηλαδή κάτω της ηλικίας των 5 ετών, η καθηγήτρια παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αναφέρθηκε σε πρόσφατη μελέτη του καθηγητή Lipsitch από το Harvard η οποία επανέλαβε τα ευρήματα και παλαιότερων μελετών και επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός των γονέων όχι μόνο προστατεύει τους ίδιους, αλλά και τα παιδιά τους.

