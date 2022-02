Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Δηκτικός ήταν, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνήγορος της οικογένειας του άτυχου 19χρονου, για τον δικηγόρο που ανέλαβε την υπεράσπιση του 23χρονου συλληφθέντα.

«Δυστυχώς, με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στην δικογραφία. Ούτε εγώ ούτε η οικογένεια γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την σύλληψη του 23χρονου ή για την τιμωρία του για όσα βρέθηκαν στον σύνδεσμο φιλάθλων», είπε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο συνήγορος της οικογένειας του άτυχου 19χρονου, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, «μου κάνει εντύπωση ότι χωρίστηκε η δικογραφία όσον αφορά τα όπλα. Έχω πολλούς προβληματισμούς για αυτό. Δεν επρόκειτο να παραγραφεί η υπόθεση. Θα μιλήσω για αυτό την Δευτέρα, αφού πάρω την δικογραφία. Έχω μια σκέψη που έχει να κάνει με αυτούς τους συνδέσμους οπαδών, που είναι εγκληματικές οργανώσεις».

Ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε ακόμη ότι «ο διαχωρισμός της δικογραφίας είναι μια πολύ ευνοϊκή λύση για τον δράστη. Σε αυτόν τον χώρο βρέθηκαν πάρα πολλά όπλα, που δεν ανήκουν σε έναν. Αυτή είναι μια αφετηρία της σκέψης μου. Θα μιλήσουμε περισσότερο και υπεύθυνα όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία».

Ο συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, αναφέρθηκε με σκεπτικισμό και στον δικηγόρο που ανέλαβε την υπεράσπιση του 23χρονου, λέγοντας πως «είναι πολύ καλός δικηγόρος, γιός πρώην Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ευγενικός συνάδελφος και με ήθος. Έκανα μια έρευνα και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει υπόθεση του 23χρονου. Εγώ επιλέγω τις υποθέσεις που αναλαμβάνω. Όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο απεχθές πρόβλημα, δημιουργούνται κάποιες σκέψεις. Δεν έχει ανάγκη ο συνάδελφος να αναλάβει μια τέτοια υπόθεση».

«Είναι αντιπαθές έγκλημα, που σίγουρα δημιουργεί διάφορες σκέψεις. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσλαμβάνει όποιον δικηγόρο θέλει. Εγώ έκανα μια σκέψη, γιατί ξέρω τον συγκεκριμένο δικηγόρο. Θα μιλήσω με τον συνάδελφο μου, θα του ευχηθώ καλό κουράγιο», προσέθεσε ο κ. Κούγιας.

