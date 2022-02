Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: και δεύτερο μαχαίρι με κηλίδες αίματος

Το μαχαίρι αναμένεται να εξεταστεί για να ταυτοποιηθεί σε ποιον ανήκουν οι κήλίδες αίματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 19χρονου φιλάθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε και δεύτερο μαχαίρι στην περιοχή που έγινε το έγκλημα και έχει πάνω του κηλίδες αίματος.

Το μαχαίρι έχει μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις για να ταυτοποιηθεί σε ποιον ανήκει το αίμα.

Να υπενθυμίσουμε πως το μοιραίο όπως φαίνεται όπλο της δολοφονίας του άτυχιου νέου, εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του εγκλήματος.

