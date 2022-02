Life

“Το Πρωινό”: ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει για την σχέση τους ο τραγουδιστής. Τι λέει για τα καινούρια τραγούδια του και το snowboard στο χιόνι, στο Κολωνάκι.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αναφερόμενος στην επανέναρξη των εμφανίσεων του, αλλά και στην περίοδο της καραντίνας.

Όπως είπε, «δεν βαρέθηκα να περιμένω, ήμουν στο στούντιο, ετοίμαζα καινούριο δίσκο. Είμαι πολύ χαρούμενος, ίσως είναι ο καλύτερος δίσκος που έχω κάνει μέχρι τώρα».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε ακόμη για το βίντεο που έγινε viral, με τον ίδιο να κάνει snowboard στο χιονισμένο Κολωνάκι τις προηγούμενες ημέρες.

Ακόμη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Ελένη Φουρέιρα και την σχέση τους, λέγοντας πως έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους και πως επέλεξαν ο ένας τον άλλον και είπαν «πάμε» για να εμφανιστούν αμφότεροι στα βίντεο κλιπ των νέων τραγουδιών τους, ενώ τόνισε πως «σε ότι κάνει η Ελένη είναι φανταστική».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

