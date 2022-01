Life

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ποια γυμναστική επιλέγει;

Δείτε την γυμναστική που κάνει για να διατηρεί το γραμμωμένο κορμί του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ένας από τους ωραιότερους άντρες, όχι μόνο του ελληνικού πενταγράμμου, αλλά γενικότερα της εγχώριας showbiz.

Η εμφάνισή του έχει σχολιαστεί πολύ στα social media, με τις θαυμάστριες να επικεντρώνονται στο πρόσωπό του και φυσικά στο γυμνασμένο του κορμί.

Δεν είναι λίγες οι φορές, μάλιστα, που ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνει αναρτήσεις από το γυμναστήριο αφήνοντάς μας να δούμε κάποια από τα αγαπημένα του είδη γυμναστικής.

Ακόμα και την περίοδο που τα γυμναστήρια ήταν κλειστά λόγω των μέτρων για τον κορονοιό, ο ίδιος φρόντιζε να γυμνάζεται στο σπίτι του και να περπατάει πολλές ώρες στο κέντρο της Αθήνας όπου μένει.

