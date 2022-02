Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Οι συνδεσμίτες παραπέμφθηκαν σε δίκη

Ποιες κατηγορίες βαρύνουν τους δυο άνδρες, μετά τις έρευνες στους συνδέσμους.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες, υπεύθυνοι ισάριθμων συνδέσμων οπαδών, κατά την παράλληλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

To Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία, ανέβαλε την εκδίκαση των υποθέσεών τους και ήρε την κράτησή τους.

Τόσο ο 43χρονος όσο και ο 36χρονος κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή αντικειμένων, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, καθώς στους χώρους των συνδέσμων, ένας στην ανατολική κι ο άλλος στη δυτική Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- μαχαίρια, λοστοί, μεταλλικά και ξύλινα αντικείμενα κ.ά. Επιπλέον, ο 43χρονος διώκεται για λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια.

Οι δίκες τους προσδιορίστηκαν να γίνουν τις επόμενες μέρες.

Συνολικά έγιναν έρευνες σε 13 συνδέσμους οπαδών, διαφόρων συλλόγων της πόλης και σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος.

