Άνω Λιόσια: Μαθητής δημοτικού γύρισε σπίτι του κρατώντας.. μία σφαίρα!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γονείς ενός 10χρονου αγοριού, όταν το παιδί έφερε από το σχολείο μία σφαίρα που βρήκε.

Το παιδάκι, μαθητής της τετάρτης δημοτικού, μπήκε στην τάξη και βρήκε μέσα μία αδέσποτη σφαίρα. Την κράτησε στα χέρια του, την έβαλε στην τσάντα του κι όταν γύρισε σπίτι το έδειξε στους γονείς του.

«Η μαμά ήρθε και μου παρέδωσε αυτό το πράγμα που βρήκε ο μαθητής μέσα στην τάξη. Το πήρα και πήρα αμέσως στην ασφάλεια, την αστυνομία στα Λιόσια.

Ήρθαν, το πήρανε, με κάλεσαν, έδωσε και την κατάθεση. Κοιτάξαμε στην τάξη, δεν υπήρχε κάτι που να υποδηλώνει ότι είχε μπει σφαίρα. Τα παράθυρα βέβαια είναι ανοιχτά στο σχολείο όλη μέρα», δήλωσε στο Mega η διευθύντρια του σχολείου.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι δεν έχει ακούσει ούτε ένα πυροβολισμό τέσσερα χρόνια που είναι στο σχολείο.

