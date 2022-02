Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα

Καταδρομική επίθεση από μεγάλη ομάδα ατόμων, με ρίψη μολότοφ. Προσαγωγές έκαναν αστυνομικοί που “έζωσαν” την περιοχή.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στις 23:20 της Παρασκευής, στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι μολότοφ προκάλεσαν υλικές ζημιές στην πρόσοψη του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα σε λίγα λεπτά, έγιναν προσαγωγές τουλάχιστον 16 ατόμων.

