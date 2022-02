Οικονομία

Κατασχέσεις: “απειλή” για 1,3 εκατομμύρια πολίτες

“Βουνό” οι απλήρωτοι φόροι και το 2021. “Φέσια” εκατοντάδων εκατομμυρίων τον Δεκέμβριο. Πόσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία. Πόσο είναι το σύνολο των χρεών στις Δ.Ο.Υ.

Απλήρωτους φόρους 5,8 δις ευρώ άφησαν το 2021 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας οριακή αύξηση σε σχέση με τα 5,7 δις ευρώ του 2020.

Αν αθροιστούν και τα παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη, οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν πια τα 111 δις ευρώ, με περισσότερα από 25 δις να χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Στο τέλος του περασμένου έτους, κάτι λιγότερο από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι (3.996.871) είχαν οφειλές στο Δημόσιο, με τους οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να ανέρχονται σε 1.332.050 και 1.951.507 ΑΦΜ να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοια μέτρα.

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 655 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 12μήνου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 2,05 δις € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν το 1,653 δις € (αύξηση κατά 24,2%).

Σχετικά με τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου για τον Δεκέμβριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 285 εκατ. € (έναντι 279 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 -αύξηση κατά 2,2%).

