ΗΠΑ: 13χρονος σκότωσε τα αδέλφια του για... λύτρωση από τον σατανά!

Το ανατριχιαστικό έγκλημα έγινε όταν οι γονείς άφησαν τον Νίκαλας στο σπίτι να προσέχει τα μικρότερα αδέλφια του και βγήκαν. Ο 13χρονος δικάστηκε σαν ενήλικας. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του.

Σε κάθειρξη 100 ετών καταδικάστηκε ο Νίκαλας Κέντροβιτζ , που σε ηλικία 13 ετών είχε σκοτώσει τα δύο του αδέλφια 23 και 11 μηνών.

Το έγκλημα, που είχε σοκάρει τις ΗΠΑ, έγινε στο Όσγκουντ, 60 χιλιόμετρα μακριά από την Ινδιανάπολη το 2017. Ο Κέντροβιτζ, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του είχε προβλήματα ψυχικής υγείας δολοφόνησε την ετετοθαλή του αδελφή Ντεζρέ Μακάρτνεϊ που ήταν 23 μηνών και τον ετεροθαλή του αδελφό Ναθάνιελ 11 μηνών, γιατί πίστευε ότι θα τα λύτρωνε από τον σατανά!

Το ανατριχιαστικό έγκλημα έγινε όταν οι γονείς άφησαν τον Νίκαλας στο σπίτι να προσέχει τα παιδιά και βγήκαν. Αφού τους σκότωσε, τους έβαλε στα κρεβάτια και τηλεφώνησε στους γονείς, λέγοντας ότι «κάτι έχουν τα αδέλφια μου και δεν κουνιούνται».

"This death rocked a community."



Nickalas Kredowtiz will serve 100 years for killing his young siblings in their Osgood, Indiana home in 2017. Kredowitz was 13 at the time but tried as an adult. He told police he was freeing the children from "some sort of hell." @FOX19 pic.twitter.com/DCObFUs1o9