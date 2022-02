Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Αναφορές ότι ύποπτος διέφυγε στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

20χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Άλκη φέρεται να "δραπέτευσε" για να γλιτώσει τη σύλληψη. Αποκάλυψη "βόμα" από τον Αλέξη Κούγια.

Διέφυγε από την Ελλάδα για να γλιτώσει τη σύλληψη 20χρονος Αλβανός που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Άλκη Καμπανού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, ο δράστης πέρασε τα ελληνοαλβανικά σύνορα προχθές Πέμπτη. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν χθες το μεσημέρι. Όταν αναζήτησαν το όνομά του στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το προηγούμενο βράδυ ταξίδεψε για την Αλβανία.

Ο 20χρονός είναι στενός φίλος του 23χρονου Αλβανού που έχει συλληφθεί και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του Άλκη. Οι δυο τους ανήκουν στον ίδιο σύνδεσμο οπαδών.

Τον Μάρτιο του 2019 είχαν επιτεθεί από κοινού σε δύο οπαδούς του Άρη, στο ίδιο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης. Τότε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους τον είχε ταυτοποιήσει ως δράστη για την επίθεση και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία. Για τον 20χρονο θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.





Κούγιας: Με ανησυχεί ότι αργεί η σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην επίθεση

Ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά και τους δύο φίλους του άτυχου 19χρονου, που τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση μιλώντας στην στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» είπε πως «Με ανησυχεί ότι αργεί η σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην επίθεση. Μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, όχι για την Νέα Υόρκη. Είναι μια πόλη που ξέρουν οι πάντες τα πάντα. Ειδικά αφότου βρέθηκε και αυτός ο χώρος και όσα βρέθηκαν σε αυτόν».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Αντιεμβολιαστές: οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Ιταλία

Δολοφονία Άλκη: μαρτυρία από οργανωμένο οπαδό για τους συνδέσμους (βίντεο)

Δημοπρασία: Πίνακας “ξεχασμένος” για χρόνια, πουλήθηκε… “χρυσάφι”